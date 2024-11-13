فوز كبير لريال مدريد أمام تفينتي في دوري أبطال أوروبا للسيدات

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تمكن فريق ريال مدريد للسيدات من تحقيق فوز كبير على ضيفه تفينتي 7-صفر، امس الأربعاء، في الجولة الثالثة من مواجهات المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا للسيدات.وجاءت أهداف ريال مدريد بواسطة كل من سيغن برون (3) وماريا مينديز (16 و63) ونعومي فيلر (50) وكارولين وير (55) وأويهان هيرنانديز (65) وكارلا كماتشو (90+2).ويملك ريال مدريد في رصيده 6 نقاط.