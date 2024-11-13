Advertisement

رياضة

فوز كبير لريال مدريد أمام تفينتي في دوري أبطال أوروبا للسيدات

Lebanon 24
13-11-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1278006-638671393781871657.jpg
Doc-P-1278006-638671393781871657.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تمكن فريق ريال مدريد للسيدات من تحقيق فوز كبير على ضيفه تفينتي 7-صفر، امس الأربعاء، في الجولة الثالثة من مواجهات المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا للسيدات.


وجاءت أهداف ريال مدريد بواسطة كل من سيغن برون (3) وماريا مينديز (16 و63) ونعومي فيلر (50) وكارولين وير (55) وأويهان هيرنانديز (65) وكارلا كماتشو (90+2). 
Advertisement


ويملك ريال مدريد في رصيده 6 نقاط. 
المصدر: بي إن سبورتس
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
00:00 | 2024-11-14
23:30 | 2024-11-13
15:46 | 2024-11-13
10:00 | 2024-11-13
08:50 | 2024-11-13
03:00 | 2024-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24