في سن الـ 73.. هذا المدرب يقترب من تدريب روما

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يستعد المدرب المخضرم كلاوديو رانييري الذي اعتزل في حزيران الماضي، للعودة إلى تدريب نادي روما لكرة القدم عن عمر يناهز 73 عاماً، وفقا لما أفادت عدة وسائل اعلام إيطالية الأربعاء.وحسب ما أعلنت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" وقناة "سكاي سبورت" التلفزيونية، توصل رانييري مع إدارة نادي روما إلى اتفاق الأربعاء في لندن للإشراف على الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.وسيتم تعيين رانييري الذي أكد للصحافيين بعد وصوله إلى العاصمة أن روما تعاقد معه، رسمياً الخميس بعد توقيع عقده وسيقود أول جلسة تدريبية له بعد ظهر الخميس. (بي إن سبورتس)