بدلاً من توريس المصاب.. كوبارسي مستعدّ لإثبات نفسه

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والتحق توريس مدافع أستون فيلا الإنجليزي بمعسكر "لا روخا"، بطل أوروبا والنسخة الأخيرة من دوري الأمم، في لاس روساس في العاصمة مدريد وهو يعاني من "بعض الانزعاج العضلي"، وفقاً لما أفاد الاتحاد الإسباني لكرة القدم.وفرض كوبارسي في سن الـ 17 عاماً نفسه أساسياً في برشلونة متصدر الدوري الإسباني، لكنه شارك في أربع مباريات فقط بقميص منتخب بلاده ولم يكن جزءاً من التشكيلة الفائزة بكأس أوروبا 2024.وتواجه إسبانيا، التي تأهلت إلى الدور ربع النهائي عقب تصدرها المجموعة الرابعة من المستوى الاول برصيد 10 نقاط، الدنمارك الثانية مع 7 نقاط في كوبنهاغن الجمعة، ثم تستضيف سويسرا متذيلة الترتيب الاثنين. (بي إن سبورتس)