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رياضة

بعد 36 مباراة.. سانتوس يعود إلى دوري النخبة

Lebanon 24
14-11-2024 | 00:30
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ضمِن نادي سانتوس التاريخي حيث لعب بيليه ونيمار، عودته إلى دوري النخبة البرازيلي لكرة القدم الإثنين، بعد أن لعب هذا الموسم لأول مرة في الدرجة الثانية.
وحقق سانتوس عودته بالفوز على مضيفه كوريتيبا بهدفين نظيفين سجلهما المهاجم ويندل سيلفا (20) والجناح الفنزويلي رومولو أوتيرو (41).
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وقد حسم النادي الذي يقع في مدينة سانتوس الساحلية، جنوب ساو باولو، مصيره بتحقيقه 68 نقطة في 36 مباراة، وهو رصيد لا يمكن لفريق سيارا، صاحب المركز الخامس، تجاوزه قبل مرحلتين من نهاية دوري الدرجة الثانية، حيث تصعد الفرق الأربعة الأولى فقط.

تحت قيادة المدرب فابيو كاريلي، الذي لا يزال تمديد عقده لعام 2025 غير مؤكد، سيطر سانتوس على صدارة ترتيب الدوري لمعظم الموسم بعد أن هبط العام الماضي لأول مرة في تاريخه الممتد لأكثر من مئة عام.

ويُعدّ سانتوس أحد أكثر الأندية جماهيرية في البرازيل. فاز بلقب الدوري 8 مرات آخرها عام 2004.

لعب ضمن صفوفه الأسطورة الراحل بيليه، كما نيمار نجم الهلال السعودي راهناً وباريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني سابقاً. (بي إن سبورتس)
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