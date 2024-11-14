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رياضة
عن مشاركة نيمار في مونديال الاندية.. هذا موقف الهلال
Lebanon 24
14-11-2024
|
02:00
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كشفت تقارير صحفية برازيلية، اليوم الأربعاء، عن تطور جديد بشأن موقف نادي الهلال السعودي، من مهاجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، بعد تعرضه للإصابة مرة أخرى.
وتعرض نيمار لإصابة عضلية، خلال مباراة الهلال أمام الاستقلال الإيراني، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، وأدت إلى تكهنات حول احتمال نهاية مسيرته في السعودية.
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وقالت شبكة "TNT" البرازيلية، إن إدارة الهلال ترغب في الإبقاء على نيمار، ومشاركته مع الفريق خلال بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي ستقام في تموز المقبل.
وكان الهلال قد أعلن، في بيان رسمي، أن الفحوصات التي خضع لها نيمار أكدت تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية، وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لفترة بين 4 إلى 6 أسابيع.
وفي وقت سابق أوضحت داي كريسبو، إحدى أعضاء الفريق الإعلامي لنيمار، إن اللاعب مستمر مع الهلال حتى نهاية عقده، وأن ما يتردد بشأن رحيله عن الزعيم في كانون الثاني المقبل غير صحيح. (كووورة)
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