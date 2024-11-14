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رياضة
لاعب عربي على رادار ريال مدريد
Lebanon 24
14-11-2024
|
04:18
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أشار تقرير نشره موقع إسباني عن رغبة نادي ريال مدريد الإسباني بضم أحد لاعبي المنتخب المغربي إلى صفوفه.
وفقا لموقع "فيتاخس" الإسباني، فإن نادي ريال مدريد يرغب بضم اللاعب المغربي نايف أكرد، لاعب ريال سوسيداد لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
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وذكر التقرير الذي نشره الموقع الإسباني أن أكرد يملك كل المقومات لحمل قميص "الفريق الملكي" بعد تزايد إصابات مدافعيه في الفترة الماضية، معتبرًا أن اللاعب المغربي يعد واحدا من بين أفضل المدافعين في الدوري الإسباني.
وأشار التقرير إلى أن أكرد بإمكانه أن يكون حلا ناجعا لمشاكل دفاع ريال مدريد، الذي سيفتقد لكل من البرازيلي، إدير ميليتاو، الذي انتهى موسمه بعد تعرضه لتمزق في
وبحسب الموقع الإسباني، فإن المدافع المغربي يمتلك تجربة احترافية في البطولات الأوروبية وجاهز لتحديات "الميرنغي" المقبلة. وقد فرض وجوده سريعا بـ"الليغا" وبات من بين أفضل المدافعين في الدوري في وقت وجيز.
يذكر أن الدولي المغربي، نايف أكرد، شارك في 12 مباراة مع ريال سوسيداد في الموسم الكروي الحالي في جميع البطولات، حيث يلعب للفريق بنظام الإعارة إلى نهاية الموسم، قادما من "وست هام" الإنجليزي الذي يملك عقده إلى غاية صيف سنة 2027. (سبوتنيك)
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