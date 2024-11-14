أدريانو المدمن على الكحول يعترف: تخليّت عن المجد لـ "أسكر" في الأحياء الفقيرة!





وقال أدريانو في مقابلة مع "Players' Tribune": "هل تعرف شعورك عندما تكون واعدا؟ أنا أعرف، بما في ذلك الطموح الذي لم يتحقق، أنا أكبر موهبة ضائعة في تاريخ كرة القدم".

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وأضاف: "أحب هذه الكلمة، الهدر، ليس فقط بسبب نطقها، بل لأنني مهووس بإهدار حياتي، أنا لا أتعاطى المخدرات، لست من هواة الجريمة، ولكن بالطبع كان بإمكاني أن أفعل ذلك، أنا لا أحب الذهاب إلى النوادي الليلية. أشرب كل يوم تقريبا، ولا أحب أن أقدم تفسيرات للآخرين". كسر أسطورة كرة القدم البرازيلية أدريانو صمته بعد إثارة الخوف بين معجبيه عندما ظهر مقطع فيديو له وهو في حالة سكر على وسائل التواصل الاجتماعي.وقال أدريانو في مقابلة مع "Players' Tribune": "هل تعرف شعورك عندما تكون واعدا؟ أنا أعرف، بما في ذلك الطموح الذي لم يتحقق، أنا أكبر موهبة ضائعة في تاريخ كرة القدم".وأضاف: "أحب هذه الكلمة، الهدر، ليس فقط بسبب نطقها، بل لأنني مهووس بإهدار حياتي، أنا لا أتعاطى المخدرات، لست من هواة الجريمة، ولكن بالطبع كان بإمكاني أن أفعل ذلك، أنا لا أحب الذهاب إلى النوادي الليلية. أشرب كل يوم تقريبا، ولا أحب أن أقدم تفسيرات للآخرين".



وعن فترة وجوده في إيطاليا، قال البرازيلي: :كنت محطما، أشرب الخمر وأبكي طوال الليل، في ليلية ما فقدت الوعي على الأريكة لأنني شربت كثيرا وبكيت".

وتابع: "لقد منحني الله الفرصة لأصبح لاعب كرة قدم في أوروبا، لقد تحسنت حياة عائلتي بفضل ربي وكل ما فعله من أجلي، وعائلتي فعلت الكثير أيضا".



وقد أثار ظهور مقطع فيديو مؤخرا يزعم أنه يظهر فيه وهو يشرب نهارا في الحي الفريق الذي نشأ فيه، مخاوف من أنه لن يتمكن أبدا من التخلص من آثار إدمان الكحول.



وقد شوهد وهو يتعثر في الشوارع حافي القدمين في وضح النهار، ويخرج لسانه ويشير إلى من حوله بابتسامة فوضوية مرسومة على وجهه.



وشوهد الأسطورة البرازيلية لاحقا وهو يجلس على عمود إنارة وينظر إلى الأعلى، بينما يتأرجح برفق ذهابا وإيابا في لقطات غير مريحة أشعلت جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي. (العربية)