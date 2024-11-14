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رياضة

تطور مفاجئ يريح ريال مدريد قبل موقعة ليفربول.. ما هو؟

Lebanon 24
14-11-2024 | 14:00
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تلقى ريال مدريد الإسباني، خبرًا سارًّا قبل مواجهة ناديه المُرتقبة ضد ليفربول الإنكليزي، يوم 27 تشرين الثاني الجاري، ضمن الجولة الخامسة من "مرحلة الدوري" في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
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ويتعلق الأمرحسبما أفادت به صحيفة "ماركا" الإسبانية، بلاعب ريال مدريد "لوكاس فاسكيز"؛ حيث يسير تعافي صاحب الـ33 عامًا من إصابته الحالية بوتيرة جيدة، قد تسمح له بالعودة إلى خوض المباريات بدءًا من مواجهة ليفربول،

وكان فاسكيز تعرض لإصابة في العضلة المقربة الطويلة بالساق اليسرى، خلال المباراة الأخيرة لريال مدريد بالدوري الإسباني، أمام أوساسونا، يوم السبت الماضي. وقد توقع مراقبون أن يمتد غياب اللاعب المُخضرم لمدة شهر كامل.

وتمثل عودة فاسكيز السريعة نبأ سعيدًا لأنشيلوتي، خاصة أن الدولي الإسباني يُعد الظهير الأيمن الوحيد المُتاح حاليًّا في تشكيلة الفريق؛ حيث يغيب داني كارفاخال لأشهر طويلة، بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وكان مُتوقعًا أن يعتمد أنشيلوتي على لاعب الوسط الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي بمركز الظهير الأيمن، تعويضًا لغياب كارفاخال وفاسكيز، على غرار ما حدث في الشوط الثاني من مباراة أوساسونا.(winwin)
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