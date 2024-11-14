Advertisement

رياضة

في مباراة باراغواي ضد الأرجنتين.. ما سبب حظر قميص ميسي؟

Lebanon 24
14-11-2024 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1278397-638672064555902512.jpg
Doc-P-1278397-638672064555902512.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يلعب المنتخب الأرجنتيني ضد مضيفه باراغواي على ملعب "ديفينسورس ديل تشاكو" في أسونسيون غدا الجمعة، ضمن تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وطالب مدير كرة القدم في اتحاد باراغواي للعبة فرناندو فياسبوا، الجماهير المحلية بضرورة ارتداء قمصان باراغواي فقط في لقاء الأرجنتين، وحذر من أنه لن يسمح بارتداء قمصان الأرجنتين بما في ذلك قميص ليونيل ميسي في المدرجات المخصصة للجماهير صاحب الأرض، في ظل الحظر المفروض على قمصان الفرق المنافسة.
Advertisement

وقال فياسبوا للصحافة المحلية أمس الأربعاء: "لن نسمح بارتداء قميص الفريق المنافس، لا توجد مشكلة في مواجهة ميسي، نحن نحترم مسيرة جميع اللاعبين، لكن الملعب الذي نلعب عليه مهم للغاية بالنسبة لنا".

ومن جانبه، قال مدرب باراغواي غوستافو ألفارو: "لا علاقة لي بحظر القمصان، لم يكن لدي أي فكرة عن ذلك.. ميسي هو منافسنا غدا، أتمنى له أفضل مباراة في حياته ضد بيرو في المباراة التالية، ولكن ليس غدا".

ومع ذلك، أكد مدرب منتخب الأرجنتين، سكالوني أن التأثير العالمي للاعب رقم 10 في المنتخب الأرجنتيني، والهداف التاريخي للبلاد والفائز بكأس العالم، أكبر بكثير.

وأضاف سكالوني في مؤتمر صحفي عشية مواجهة باراغواي: "منطقيا بالنسبة للاعبي كرة القدم في باراغواي والمشجعين، فإنهم جميعا يريدون ارتداء قميص منتخبهم الوطني، لكن ليو ميسي أقوى من كل ذلك، وستكون قمصان الأرجنتين حاضرة، هذا لا يعني أنهم لا يشجعون باراغواي، أعتقد أنه من الجيد أن يدرك عشاق كرة القدم من هو، مجرد ارتداء قميص لا يجعلك من مشجعي الأرجنتين". (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:11 | 2024-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2024-11-14
09:24 | 2024-11-14
07:55 | 2024-11-14
04:30 | 2024-11-14
04:18 | 2024-11-14
02:00 | 2024-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24