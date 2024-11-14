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رياضة
روما يعلن عن مديره الفني الجديد.. هذا اسمه
Lebanon 24
14-11-2024
|
23:00
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أعلن نادي روما الإيطالي، اليوم الخميس عن تعاقده مع المدرب المُخضرم كلاوديو رانييري (73 عامًا) ليتولى منصب المدير الفني للفريق العاصمي، حتى نهاية الموسم، قبل أن يصبح مستشارًا رياضيًّا بالنادي.
وبات رانييري رابع مدير فني "دائم" يتولى تدريب "الذئاب" هذا العام 2024، بعد البرتغالي جوزيه مورينيو والإيطالي دانييلي دي روسي والكرواتي إيفان يوريتش.
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وسبق لرانييري المولود في العاصمة الإيطالية عام 1951، أن لعب بقميص "الجيالروسي" في موسم 1973-74، وقد تولى تدريب الفريق في فترتين (2009-2011، 2019).
ويمتلك رانييري خبرات كبيرة؛ مع سابق تدريبه أندية مهمة في إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا وفرنسا، كما قضى 4 أشهر عام 2014 مديرًا فنيًّا لمنتخب اليونان. (winwin)
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