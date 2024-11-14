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رياضة

تصفيات المونديال.. فوز قاتل لقطر على أوزبكستان

Lebanon 24
14-11-2024 | 23:30
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حقق المنتخب القطري فوزاً في الوقت القاتل أمام ضيفه منتخب أوزبكستان 3-2 اليوم الخميس في الجولة الخامسة من مواجهات المجموعة الأولى ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وسجل كل من المعز علي (25 و41) ولوكاس مينديز (90+12) أهداف المنتخب القطري فيما دوّن عباسبيك فايزوليف هدفي أوزبكستان (75 و80).
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ويملك المنتخب القطري 7 نقاط في المقابل تجمد رصيد أوزبكستان عند 10 نقاط. (بي إن سبورتس)
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