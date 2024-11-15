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رياضة

قمة العراق والأردن.. انتهت بورقة بيضاء

Lebanon 24
15-11-2024 | 00:00
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انتهت مواجهة منتخب العراق وضيفه منتخب الأردن بالتعادل السلبي (0-0)، اليوم الخميس ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية للدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
ويملك كل منتخب الآن 8 نقاط وهما خلف المتصدر منتخب كوريا الجنوبية 13 نقطة.
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ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي. (بي إن سبورتس)
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