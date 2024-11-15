بفوزٍ صعب.. تونس إلى كأس أمم إفريقيا

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تمكن المنتخب التونسي من التأهل إلى كأس أمم إفريقيا – المغرب 2025 بعد فوزه الصعب على مضيفه منتخب مدغشقر 3-2 في الجولة قبل الأخيرة من مواجهات المجموعة الأولى.وحقق المنتخب التونسي رقماً تاريخياً بوصوله للمرّة 17 توالياً لنهائيات الـ"كان".وسجل كل من حمزة رفيعة (6) وسيف الله لطيف (39) وعلي العابدي (90+3) أهداف المنتخب التونسي فيما دوّن هدفي مدغشقر كل من حارس المنتخب التونسي آمان الله مميش بالخطأ في الدقيقة 20 وأمادا (45+3). (بي إن سبورتس)