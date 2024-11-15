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رياضة

نادال يستعد للمباراة الأخيرة قبل الاعتزال

Lebanon 24
15-11-2024 | 15:41
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يستعدّ نجم التنس العالمي الإسباني رافاييل نادال لمباراته الأخيره قبل الاعتزال برفقة منتخب بلاده في بطولة كأس ديفيس يوم الثلاثاء المقبل.
 
 
 وسيكون نادال البالغ من العمر ثمانية وثلاثين عاماً مع فريق إسبانيا الذي يضم ايضاً كارلوس ألكاراز، خلال المباراة مقابل المنتخب الهولندي في ربع النهائي من بطولة كأس ديفيس.
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