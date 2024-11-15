نادال يستعد للمباراة الأخيرة قبل الاعتزال

يستعدّ نجم التنس العالمي الإسباني رافاييل نادال لمباراته الأخيره قبل الاعتزال برفقة منتخب بلاده في بطولة كأس ديفيس يوم الثلاثاء المقبل.



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وسيكون نادال البالغ من العمر ثمانية وثلاثين عاماً مع فريق إسبانيا الذي يضم ايضاً كارلوس ألكاراز، خلال المباراة مقابل المنتخب الهولندي في ربع النهائي من بطولة كأس ديفيس.