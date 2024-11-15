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رياضة

بطل العالم السابق للوزن الثقيل يصفع صانع محتوى.. داس على قدمه! (صورة)

Lebanon 24
15-11-2024 | 23:00
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أقدم بطل العالم السابق للوزن الثقيل مايك تايسون على صفع متحديهِ صانع المحتوى بول، عشية نزالهِما الاستعراضي، خلال عملية الوزن.
 
 
في التفاصيل، خلال وجود تايسون وبول على المنصة، اقترب صانع المحتوى البالغ من العمر 27 عاما من تايسون الذي يكبره بـ31 عاما، وداس على قدمه، ليرد مايك بتوجيه صفعة قوية وخاطفة على وجهه، وسط جلبة كبيرة وصخب بين الحاضرين.
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وقد احتضنت حلبة ستُنصب خصيصا في ملعب "إيه تي آند تي" (AT&T) في أرلينغتون بولاية تكساس الأميركية النزال مساء الجمعة، أمام أكثر من 80 ألف متفرج حجزوا تذاكرهم مبكرا.

وأشارت إدارة التراخيص والتنظيم في تكساس أن تايسون البالغ من العمر 58 عاماً يتمتعُ بحالة بدنية تفي بمعايير إقامة النزال.
 
 
 
المصدر: بي إن سبورتس

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