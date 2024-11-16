ليفربول يقرر استبدال صلاح بنجم فرنسي من أصول جزائرية!

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أوردت تقارير صحافية أن ليفربول الإنكليزي وضع النجم الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية ريان شرقي، لاعب ليون، ضمن خياراته لتعويض لاعبه المصري محمد صلاح الذي يقترب من دخول الفترة الحرة في ظل عدم تجديد عقده مع الفريق.ويحق لصلاح التوقيع لأي نادٍ بشكل مجاني في يناير المقبل في حال عدم تجديد عقده مع الفريق، إذ ينتهي عقده الحالي بنهاية الموسم الجاري.ووفقًا لشبكة 'Get French Football News'، فإن ليفربول استفسر عن ريان شرقي جناح ليون، إذ يقدم اللاعب أداء مثيراً للإعجاب مع فريقه هذا الموسم.وجذب اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا اهتمام العديد من الأندية في الصيف الماضي، حيث ورد أنه متاح مقابل 10 ملايين يورو فقط نظرًا لانتهاء عقده في العام التالي.ومن بين الأندية التي استفسرت عن شرقي كان فولهام وباريس سان جيرمان، لكن اللاعب رفض الانتقال لهما، ليبقى في ليون إذ وقع عقداً يبقيه حتى صيف عام 2026.وأضاف التقرير أن ليفربول قد يجلب أحد أبرز المواهب في أوروبا إذا تمكن من ضم ريان شرقي، الذي عادة ما يُقارن بالفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد الحالي وباريس سان جيرمان السابق.وسبق أن أشاد مبابي بريان شرقي عبر مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2020، حين كتب في حسابه بمنصة "إكس" مستعرضاً إحصاءات شرقي الرائعة: لا يجب أن تتحدث معه كثيرًا عن العمر، أليس كذلك؟ولعب ريان شرقي لجميع الفئات السنية لمنتخب فرنسا لكنه لم يشارك مع المنتخب الأول حتى الآن، إذ يحاول الاتحاد الجزائري لكرة القدم إقناع اللاعب باللعب لمحاربي الصحراء.وتحوم الشكوك حول مستقبل صلاح مع ليفربول، إذ كتب عبر حسابه في منصة "إكس" عقب مبارة برايتون أنه لن ينس شعور التسجيل في ملعب "آنفيلد"، كما أكد في وقت سابق أنه لم يتوصل لاتفاق بعد مع النادي حول التجديد.(العربية)