منزل نجم الدوري الإنكليزي يتعرّض للسطو للمرة الثانية

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أعلن البرازيلي جولينتون مهاجم نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز أمس الجمعة أن منزله تعرض للسطو للمرة الثانية هذا العام.وحدثت عملية السطو يوم الخميس الماضي، بينما وقعت العملية السابقة في كانون الثاني الماضي أثناء إقامة مباراة نيوكاسل على أرضه ضد مانشستر سيتي.وكتب جولينتون (28 عاماً) عبر حسابه على تطبيق إنستغرام: تعرض منزلنا للاقتحام مرة أخرى.وأضاف: إلى أي شخص يفكر في القيام بذلك مرة أخرى: يرجى العلم أنه لم يتبق أي شيء ذي قيمة هنا! ما نهتم به أكثر من أي شيء آخر هو سلامة عائلتنا وأن يكبر أطفالنا دون خوف.وتعرض منزل ألكسندر إيساك زميل جولينتون في نيوكاسل يونايتد للسطو في نيسان الماضي.(العربية)