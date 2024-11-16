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رياضة
بحكم قضائي.. إسدال الستار على قضية أحمد فتوح
Lebanon 24
16-11-2024
|
06:28
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قضت محكمة جنايات مطروح شمال غربي مصر، السبت، بمعاقبة أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمه 20 ألف جنيها، في التهمة المنسوبة إليه بحيازة وتعاطي مواد مخدرة، وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في تهمة القتل الخطأ.
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وبدأت محكمة جنايات مطروح جلسة محاكمة لاعب الزمالك في قضية اتهامه بحيازة وتعاطي مخدر الحشيش.
وعقدت الجلسة بعد إنهاء ملف التصالح في قضية القتل الخطأ، التي تسببت في وفاة أمين الشرطة أحمد الشوبكي على طريق الساحل الشمالي. (سكاي نيوز عربية)
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