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رياضة

رونالدو يلمح إلى موعد اعتزاله.. "الأمر ليس مجرد مزحة"

Lebanon 24
16-11-2024 | 09:27
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لمّح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، إلى موعد اعتزاله كرة القدم.

وعقب نهاية مباراة البرتغال أمام بولندا، الجمعة، تحدث رونالدو البالغ من العمر 39 عاما إلى وسائل الإعلام.

وسأله أحد الصحفيين في المنطقة المختلطة عن موعد "تعليق حذائه"، فقال "الدون": "لا أفكر في المستقبل كثيرا، يتعلق الأمر بالاستمتاع بما أقدمه حاليا".
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وأضاف: "لكن إذا كنت أخطط للاعتزال وكان لابد من حدوث ذلك، فسيكون في غضون عام أو عامين، لا أعرف بالضبط".
 
وتابع رونالدو: "الأمر ليس مجرد مزحة، أنا أستمتع باللحظة التي أعيشها مع كرة القدم كلما أنهض وأذهب إلى التدريب والمباريات، عندما أفتقد ذلك الإحساس سأتخذ خطوة إلى الأمام".

وأردف قائلا: "سأبلغ الأربعين قريبا، بالنسبة لي كانت لدي مسيرة مذهلة مع كرة القدم، وسأعتزل في اليوم الذي لا أشعر فيه بوجود الحافز". (سكاي نيوز عربية) 
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