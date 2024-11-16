هاني أبو ريدة مرشحاً وحيداً لرئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم

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أغلق الاتحاد المصري لكرة القدم باب تلقي طلبات المرشحين لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى المسؤولية لـ4 سنوات قادمة حتى عام 2028.وقال مصدر باتحاد الكرة، رفض ذكر اسمه، السبت، إنه لم تتقدم سوى قائمة أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم.وأضاف: "قائمة أبو ريدة سيتم تزكيتها في الجمعية العمومية المحددة للانتخابات يوم 10 ديسمبر المقبل، والتي ستقام بنظام القائمة المغلقة".وتقدم هاني أبو ريدة بأوراق ترشحه لرئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم والتي تم فتح باب الترشيح لدورة جديدة بقائمة تضم كل من خالد الدرندلي نائبا وفي العضوية أحمد حلمي الشريف ومحمد الشربيني ووليد عمر ومصطفى أبو زهرة وطارق أبو العينيين ومحمد أبو حسين وإيناس مظهر.وقال الاتحاد المصري إن هناك مرشحين احتياطيين ضمن القائمة وهم أشرف محمد موسى وجيمس حنا وهيام بركة. (سكاي نيوز)