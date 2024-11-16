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رياضة

يوفنتوس يفسخ عقد لاعبه الفرنسي بول بوغبا

Lebanon 24
16-11-2024 | 23:00
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أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، الجمعة، توصله لاتفاق على إنهاء عقد لاعبه الفرنسي بول بوغبا بالتراضي، في وقت يستعد فيه اللاعب للعودة إلى الملاعب في مارس المقبل، مع انتهاء إيقافه بسبب تعاطي المنشطات.
وقال النادي، في بيان عبر موقعه الإلكتروني: يعلن يوفنتوس وبول بوغبا أنهما اتفقا على إنهاء عقده اعتبارا من 30 تشرين الثاني الجاري، ويتمنى النادي لبول، كل التوفيق في مستقبله المهني".
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وتم إيقاف بوغبا منذ أيلول 2023 بعد أن جاءت نتيجة اختباره إيجابية لمادة "ديهيدريوبياندروستيرون" في آب 2023، وخفضت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) إيقافه من 4 سنوات إلى 18 شهرا مطلع تشرين الأول الماضي.
وكان عقد بوغبا، البالغ من العمر 32 عاما وبطل العالم مع المنتخب الفرنسي في مونديال روسيا 2018، مع "السيدة العجوز" سينتهي في حزيران 2026.
ومنذ عودته إلى يوفنتوس (لعب معه في الفترة بين 2012 و2016) في تموز 2022 بعد ستة مواسم قضاها في مانشستر يونايتد، لعب بوغبا 12 مباراة فقط (213 دقيقة) مع نادي السيدة العجوز بسبب إصابة خطيرة في الركبة.
ولعب بوغبا آخر مرة مع يوفنتوس ضد إمبولي في أيلول 2023، قبل فترة وجيزة من إيقافه مؤقتا بسبب الاختبار الإيجابي.
المصدر: روسيا اليوم
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