رقم كارثي وتاريخي لرونالدو في السعودية!

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يعد البرتغالي كريستيانو رونالدو الأكثر إسهامًا تهديفيًا مع فريقه النصر هذا الموسم رفقة ساديو ماني، بين التسجيل والصناعة بـ8 أهداف (سجل 6، وصنع 2)، وإجمالا سجل 10 أهداف وصنع 3 في 15 مباراة في كل البطولات.ويعتلي كريستيانو قائمة أكثر اللاعبين وقوعًا في مصيدة التسلل في الدوري السعودي هذا الموسم بـ13 مرة في 9 مباريات خاضها، وهي آفة تلازم البرتغالي بشكل كبير في الدوري السعودي.الموسم الماضي 2023-24 شهد وقوع كريستيانو في مصيدة التسلل 63 مرة في 31 مباراة، وهو أعلى رقم في التسلل للاعب في الدوري السعودي للمحترفين في موسم واحد، متفوقًا على إسماعيل بانغورا الذي وقع في التسلل 54 مرة في موسم 2016-17.ووقع رونالدو إجمالًا في التسلل 103 مرات في الدوري السعودي في 56 مباراة خاضها، وهو سادس أكبر رقم في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين رغم قلة المباريات مقارنة بالبقية، وبمرور الوقت من المتوقع أن يكون الأكثر وقوعًا في مصيدة التسلل.ويقع كريستيانو دائمًا في مصيدة التسلل بسبب تسرعه وسوء الحركة كمهاجم في ظل عدم التفاهم بينه وبين آخر من مرر الكرة، وعدم تعديل وضعية جسده لتتلاءم مع المدافعين، وهذه المشكلة يُعاني منها كيليان مبابي مع ريال مدريد واتضحت بشدة أمام برشلونة. (winwin)