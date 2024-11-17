Advertisement

رياضة

بعد "نزال الأجيال".. منع تايسون وبول من ممارسة الملاكمة

Lebanon 24
17-11-2024 | 07:35
A-
A+
Doc-P-1279557-638674510712059466.jpeg
Doc-P-1279557-638674510712059466.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت مصادر إعلامية أنه سيتم منع مايك تايسون وجيك بول من ممارسة الملاكمة لفترة محددة بعد خوضهما "نزال الأجيال" الذي أقيم في تكساس بالولايات المتحدة.

وانتهى النزال بخسارة بطل العالم السابق في الوزن الثقيل تايسون أمام صانع المحتوى على موقع يوتيوب بول، وذلك بإجماع الحكام.
Advertisement

وأخفق تايسون (58 عاما) بتسديد اللكمات الهامة خلال نزال من 8 جولات، حسمه بول (27 عاما) بفارق كبير بالنقاط (80-72، 79-73، 79-73)

وأظهرت الاحصائيات أن تايسون نجح في إصابة خصمه بـ18 لكمة من 97 محاولة، مقابل 78 لبول من 278 محاولة.

ويعتزم الملاكمان مواصلة مسيرتهما داخل الحلبة، ولكن في الوقت الحالي سيحتاجان إلى أخذ بعض الوقت من الراحة، وفقا للقواعد الإلزامية.

وأشارت صحيفة "ميرور" البريطانية إلى أن بول وتايسون سيتم منعهما من ممارسة الملاكمة 7 أيام بعد نزالهما الاحترافي المكون من 8 جولات.

وستفرض إدارة التراخيص والتنظيم في تكساس، التي أشرفت على النزال، حظرا على الملاكمين لمدة أسبوع من أجل ضمان وقت كاف للتعافي من أي إصابات متعلقة بالمواجهة.

وذكرت الهيئة التنظيمية أن "الاستبعاد الطبي للملاكم من أجل سلامته، وقد يتم بناء على توصية الطبيب الفاحص".

وبموجب القواعد، يخضع الملاكمين إلى الراحة 3 أيام لكل جولة، وعلى فترة أطول في حالة تعرض أحدهما للضربة القاضية أو القاضية الفنية.

وأضافت الهيئة: "يجوز للملاكم الذي لا يوافق على الاستبعاد أو الإيقاف الطبي أو فترة الراحة المحددة، وفق تقدير طبيب الحلبة، أن يطلب عقد جلسة استماع لإظهار دليل على اللياقة البدنية".

وحصل بول الفائز على 40 مليون دولار، بينما كان نصيب تايسون 20 مليونا.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:07 | 2024-11-17
23:00 | 2024-11-16
16:00 | 2024-11-16
14:00 | 2024-11-16
09:27 | 2024-11-16
06:42 | 2024-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24