رئيسة بالميراس تسخر من إمكانية التعاقد مع نيمار.. هذا ما قالته





وجاء تعليق بيريرا ردا على شائعات وتقارير إعلامية تحدثت عن إمكانية تعاقد بالميراس مع النجم البرازيلي (32 عاما).

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وقالت بيريرا، في تصريحات صحفية: "نيمار لاعب رائع، ولكننا نبرم الصفقات لنستفيد منها ونتعاقد مع اللاعب الذي يستطيع المشاركة فور انضمامه للفريق". سخرت ليلى بيريرا، رئيسة نادي بالميراس البرازيلي، من إمكانية التعاقد مع نجم الهلال السعودي، نيمار دا سيلفا.وجاء تعليق بيريرا ردا على شائعات وتقارير إعلامية تحدثت عن إمكانية تعاقد بالميراس مع النجم البرازيلي (32 عاما).وقالت بيريرا، في تصريحات صحفية: "نيمار لاعب رائع، ولكننا نبرم الصفقات لنستفيد منها ونتعاقد مع اللاعب الذي يستطيع المشاركة فور انضمامه للفريق".

وأضافت ساخرة: "نحن لسنا عيادة طبية".



يشار إلى أن نيمار انضم إلى الهلال في صيف 2023 قادما من باريس سان جرمان الفرنسي، لكنه تعرض لسلسلة من الإصابات أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.