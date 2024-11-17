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رياضة
صلاح: توقفوا عن مقارنتي بمرموش
Lebanon 24
17-11-2024
|
23:00
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أشاد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنكليزي، بمواطنه عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت، مشيراً إلى أن المقارنة بينهما وتسميته بـ"صلاح الجديد" ستضع نجم الدوري الألماني تحت الضغط ولن تفيده.
ويقدم مرموش مستويات مميزة مع فرانكفورت هذا الموسم، إذ يتصدر قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 11 هدفاً بالتساوي مع الإنجليزي هاري كين نجم بايرن ميونخ، كما سجل اسمه في التاريخ كأول من سجل ثلاث ركلات حرة في ثلاث مباريات متتالية منذ ليونيل ميسي مع برشلونة.
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وقال صلاح أثناء حضوره معرض الشارقة الدولي للكتاب: مرموش لاعب مميز ويملك إمكانيات جيدة، إنه لاعب مهم لفريقه وللمنتخب الوطني، لكن أود أن يتوقف الناس عن مقارنته بي، وأن يتوقفوا عن القول بأنه "صلاح الجديد".
وأضاف نجم ليفربول: ابتعدوا عن مقارنته بي لأنها لن تفيده، وهذا سيضعه تحت الضغط، دعوه يعيش تجربته وأن يصنع مساراً مختلفاً عني حتى لا يكون تحت الضغط دائماً.
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