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رياضة

بنزيما يبدأ رحلة العودة بعد إصابته

Lebanon 24
18-11-2024 | 02:02
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بدأ النجم الفرنسي كريم بنزيما، قائد اتحاد جدة، رحلة العودة إلى الملاعب مرة أخرى، بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

وغاب الهداف الفرنسي المخضرم عن الانتصار أمام الأهلي، بهدف دون رد، ثم العروبة بنتيجة (2-0)، خلال الجولتين التاسعة والعاشرة من دوري روشن.
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وبحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن بنزيما بدأ برنامجه اللياقي، يوم الأحد، تمهيدا لعودته إلى الملاعب مرة أخرى.

وأوضحت أن اللاعب الفرنسي أدى تمارين الجري حول الملعب ضمن برنامجه التأهيلي بعد معاناته من إصابة في العضلة الخلفية.

ونجح بنزيما في الظهور بصورة رائعة خلال الموسم الجاري، حيث سجل 8 أهداف، احتل بها وصافة ترتيب هدافي دوري روشن، خلف الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، بفارق 3 أهداف أقل.

ويستعد "العميد" لمواجهة الفتح، مساء الأحد المقبل، ضمن الجولة 11 من منافسات الدوري السعودي.

ويحتل الاتحاد المركز الثاني في دوري روشن، برصيد 27 نقطة، فيما يتذيل الفتح الترتيب ب5 نقاط.
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