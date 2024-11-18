الدفع أو الحبس.. تهديد خطير من الزمالك لكهربا

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هدد مسؤولو نادي الزمالك اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الأهلي المصري بالتصعيد في قضية الشيك البنكي الذي يحمل توقيع اللاعب وثبت أنه دون رصيد.وحصل الزمالك على حكم من محكمة التحكيم الرياضي "كاس" بإلزام كهربا بسداد مبلغ مليوني دولار بجانب نسبة فوائد بنكية منذ شهر حزيران 2019 بسبب فسخ عقده من طرف واحد مع الفريق الأبيض.وسدد اللاعب مبلغ الغرامة بالجنيه المصري مع تبقى مبلغ يتجاوز 7 ملايين جنيه مصري حصل مقابله الزمالك على شيك بنكي يستحق الدفع يوم 1 نيسان الماضي.وقال حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك عبر قناة "إم بي سي مصر 2" إن الإدارة البيضاء كانت واضحة بشأن غرامة كهربا وأعلنت منذ مدة حصولها على شيك بنكي يحمل توقيع كهربا بعد الحصول على 70 مليون جنيه مصري وتبقى مبلغ يتجاوز 7 ملايين جنيه.وأضاف: "الشيك الذي وقعه كهربا كان بلا رصيد وتم التواصل بشكل ودي مع وكيل اللاعب أكثر من مرة ثم اتخذت الإدارة القانونية الإجراءات الطبيعية في مثل هذه الحالات".وتابع: "الأمر أصبح قضية جنائية في الوقت الحالي وبالتالي سيكون أمام كهربا إما الدفع أو الحبس، والأمر هنا بعيد عن أي أسماء فهو يخص حفظ حقوق النادي كاملة". (روسيا اليوم)