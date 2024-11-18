تجاوز رونالدو.. هالاند يتربع على عرش دوري الأمم

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خرج المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند بعدة أرقام مميزة من مباراة منتخب بلاده أمام ضيفه الكازاخستاني (5-0)، في الجولة السادسة الختامية لمرحلة المجموعات لدوري أمم أوروبا لكرة القدم.وأحرز هالاند ثلاثة أهداف "هاتريك" في مرمى كازاخستان خلال اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأحد، على ملعب "وليفال ستاديوم" بالعاصمة أوسلو.وانفرد هالاند (24 عاما) بصدارة ترتيب هدافي النسخة الحالية لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، حيث رفع رصيده إلى 7 أهداف خلال 6 مباريات، متجاوزا بفارق هدفين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالتساوي مع لاعبين آخرين.كما عزز المهاجم النرويجي بتسجيله الـ"هاتريك" رقم 25 خلال مسيرته، صدارته للهدافين التاريخيين لدوري الأمم الأوروبية برصيد 19 هدفا، مبتعدا بفارق 4 أهداف أمام المهاجم الصربي ألكسندر ميرتوفيتش.وكذلك رفع هالاند رصيده إلى 38 هدفا أحرزها خلال 39 مباراة فقط مع منتخب بلاده، ووصل إلى 22 هدفا مع فريقه مانشستر سيتي ومنتخب النرويج خلال الموسم الحالي في جميع المسابقات. (روسيا اليوم)