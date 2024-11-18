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رياضة

حقق رقما قياسيا.. يانيك سينر يتوّج بلقب البطولة الختامية للتنس

Lebanon 24
18-11-2024 | 15:58
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نال النجم الإيطالي يانيك سينر لقب البطولة الختامية لرابطة لاعبي التنس المحترفين (ATP) التي استضافتها مدينة تورينو الإيطالية.

وجاء تتويج يانيك سينر المصنف الأول عالميا بلقب البطولة الختامية للتنس على حساب الأميركي تيلور فريتز، بفوزه عليه بمجموعتين متتاليتين وبنتيجة واحدة: (6-4) و(6-4) في المباراة النهائية التي استمرت لساعة واحدة و24 دقيقة فقط.
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وأصبح يانيك سينر (23 عاما) أول لاعب إيطالي يتوّج بلقب البطولة الختامية للتنس، كما أنه لم يخسر أي مجموعة في البطولة، ليحقق رقما قياسيا بحصوله على جائزة مقدارها 4 ملايين و881 ألفا و500 دولار، وهي أكبر جائزة في منافسات التنس للرجال.
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