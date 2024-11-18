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رياضة

"مانشستر سيتي" يتطلع إلى تجديد عقد هالاند

Lebanon 24
18-11-2024 | 23:00
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ذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن نادي مانشستر سيتي يسعى جاهداً للحفاظ على نجمه ومهاجمه النرويجي إيرلينغ هالاند، وذلك بتجديد تعاقده حتى عام 2029 على الأقل.
 
وقالت الصحيفة إن إدارة سيتي اقتربت من إبرام التعاقد الجديد مع هالاند والذي سيجعله الأعلى دخلاً من بين لاعبي البريمييرليغ، متخطياً بذلك زميله في مانشستر سيتي صانع الألعاب البلجيكي كيفين دي بروين.
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وبحسب التقارير الصحفية فإن العقد الجديد في حال إبرامه سيجعل هالاند البالغ من العمر 24 عاماً يحصل على راتب أسبوعي يصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني، علماً بأن دي بروين حالياً يتقاضى 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.
المصدر: بي إن سبورتس
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