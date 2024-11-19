Advertisement

رياضة

منتخب عربي قادم بقوة.. جزر القمر تذهل الكرة الإفريقية

Lebanon 24
19-11-2024 | 00:30
A-
A+
Doc-P-1280366-638675962207957709.jpg
Doc-P-1280366-638675962207957709.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تصدر منتخب جزر القمر، المصنف 108 عالميا، مجموعته في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025، دون تكبد أي هزيمة، في مشوار مذهل وتأهل مستحق.

وبانتصاره على منتخب مدغشقر 1-0 مساء الاثنين، أكمل المنتخب القمري 9 مباريات من أصل 10 خاضها في 2024، دون هزيمة.
Advertisement


وبالإضافة للتأهل المريح لأمم إفريقيا، يتصدر منتخب جزر القمر مجموعته المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، برصيد 9 نقاط من 4 مباريات.
ويبدو أن منتخب جزر القمر أصبح قوة لا يستهان بها في القارة الإفريقية.

نجوم المنتخب الصاعد

ويشارك معظم لاعبي المنتخب الواعد في الدرجات المختلفة من الدوري الفرنسي.

أبرز نجوم الفريق المدافع ورمد عمري، الذي تبلغ قيمته السوقية 8 ملايين يورو، ويلعب في صفوف ليون الفرنسي، يليه الجناح السريع فايز سليماني، الذي يلعب في صفوف نادي الرياض السعودي، ويليه رفيق سعيد، جناح نادي تروا الفرنسي.
مدرب برحلة غريبة

يدرب الفريق ستيفانو كوسين، وهو إيطالي-كندي، خاض تجارب كروية غريبة، مثل تدريب منتخب جنوب السودان بين 2021 و2023، والعمل كمدرب مساعد في نادي شهر خدرو بالدوري الإيراني، والعمل كمدرب لنادي شباب الخليل في فلسطين قبل 10 أعوام.

نتائج لافتة

وحقق منتخب جزر القمر نتائج لافتة خلال العامين الماضيين، أبرزه الفوز على تونس في رادس، بنتيجة 1-0، ضمن تصفيات أمم إفريقيا.

 وخلال تصفيات مونديال 2026، حقق منتخب جزر القمر انتصارا محوريا على المنتخب المدجج بالنجوم، غانا، بنتيجة 1-0، وضعه في الصدارة.

وفي 2025، سيشارك منتخب جزر القمر في أمم إفريقيا للمرة الثانية بتاريخه، بعد مشاركته في نسخة 2021 في الكاميرون، حين وصل لدور الـ16 وخرج بصعوبة على يد البلد المضيف.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:35 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:59 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:06 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2024-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2024-11-18
16:15 | 2024-11-18
15:58 | 2024-11-18
10:10 | 2024-11-18
07:59 | 2024-11-18
07:46 | 2024-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24