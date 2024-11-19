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رياضة
بشكل مفاجئ في الملعب.. وفاة لاعب كرة قدم عن عمر ناهز الـ 29 عامًا
Lebanon 24
19-11-2024
|
03:53
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توفى اللاعب المصري محمد شوقي، مدافع فريق كفر الشيخ، عن عمر ناهز الـ 29 عاما، على خلفية تعرضه لتوقف عضلة القلب خلال مباراة فريقه ضد نادي مركز شباب القزازين ضمن منافسات دوري القسم الثاني في مصر.
وكان اللاعب محمد شوقي، قد أصيب بتوقف في عضلة القلب وعلى الفور، تم استدعاء الطواقم الطبية التي قامت بإجراء عمليات إنعاش قلب رئوي، مما أدى إلى استعادة نبضه مجددا، كان هذا التدخل السريع ضروريا لإنقاذ حياته، حيث كانت حالته حرجة للغاية.
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وبعدها تم نقل اللاعب إلى مستشفى الزرقا المركزي بمحافظة دمياط، حيث خضع لفحوصات طبية دقيقة، وقد تم وضعه على جهاز تنفس صناعي لمراقبة حالته الصحية، بما في ذلك العلامات الحيوية ودرجة الوعي التي تأثرت جراء التوقف القلبي، لكن، رغم كل الجهود المبذولة من قبل الفريق الطبي، لم يتمكن اللاعب من تجاوز هذه الأزمة، وأعلن المستشفى وفاته في وقت مبكر من صباح اليوم.
بعد تأكيد وفاته، بدأت إجراءات استخراج تصريح الدفن، تمهيدًا لتسليم جثمان اللاعب محمد شوقي إلى أسرته، ومن المقرر أن يدفن في مقابر العائلة بمدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، حيث سيجمع الأهل والأصدقاء لإحياء ذكراه وتقديم واجب العزاء. (روسيا اليوم)
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