Advertisement

رياضة

بشكل مفاجئ في الملعب.. وفاة لاعب كرة قدم عن عمر ناهز الـ 29 عامًا

Lebanon 24
19-11-2024 | 03:53
A-
A+
Doc-P-1280485-638676113579813702.jpg
Doc-P-1280485-638676113579813702.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توفى اللاعب المصري محمد شوقي، مدافع فريق كفر الشيخ، عن عمر ناهز الـ 29 عاما، على خلفية تعرضه لتوقف عضلة القلب خلال مباراة فريقه ضد نادي مركز شباب القزازين ضمن منافسات دوري القسم الثاني في مصر.
وكان اللاعب محمد شوقي، قد أصيب بتوقف في عضلة القلب وعلى الفور، تم استدعاء الطواقم الطبية التي قامت بإجراء عمليات إنعاش قلب رئوي، مما أدى إلى استعادة نبضه مجددا، كان هذا التدخل السريع ضروريا لإنقاذ حياته، حيث كانت حالته حرجة للغاية.
Advertisement

وبعدها تم نقل اللاعب إلى مستشفى الزرقا المركزي بمحافظة دمياط، حيث خضع لفحوصات طبية دقيقة، وقد تم وضعه على جهاز تنفس صناعي لمراقبة حالته الصحية، بما في ذلك العلامات الحيوية ودرجة الوعي التي تأثرت جراء التوقف القلبي، لكن، رغم كل الجهود المبذولة من قبل الفريق الطبي، لم يتمكن اللاعب من تجاوز هذه الأزمة، وأعلن المستشفى وفاته في وقت مبكر من صباح اليوم.

بعد تأكيد وفاته، بدأت إجراءات استخراج تصريح الدفن، تمهيدًا لتسليم جثمان اللاعب محمد شوقي إلى أسرته، ومن المقرر أن يدفن في مقابر العائلة بمدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، حيث سيجمع الأهل والأصدقاء لإحياء ذكراه وتقديم واجب العزاء. (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
01:45 | 2024-11-19
00:30 | 2024-11-19
23:00 | 2024-11-18
16:15 | 2024-11-18
15:58 | 2024-11-18
10:10 | 2024-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24