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رياضة
بسبب "إيلون ماسك".. ناد ألماني شهير يترك منصة إكس
Lebanon 24
19-11-2024
|
06:30
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أعلن نادي فيردر بريمن الألماني، الثلاثاء، ترك منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، تويتر سابقا، التي يملكها الملياردير الأميركي إيلون ماسك، متهما المنصة بمعاداة السامية والأقليات.
وأشار بريمن إلى أنه اتخذ هذا القرار بسبب التطرف المتزايد لمنصة التدوينات القصيرة، على حد وصفه، تحت قيادة ماسك، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
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وأعلن كلاوس فيلبري، رئيس مجلس إدارة نادي بريمن، هذا القرار في الاجتماع العام السنوي للنادي الذي عقد أمس الاثنين.
وتأتي تلك الخطوة بعد أن أعلن نادي سانت باولي، الذي ينشط أيضا بالدوري الألماني، انسحابه من إكس، الأسبوع الماضي، للسبب عينه.
وذكر بريمن في بيان نشره على موقعه الألكتروني الرسمي "منذ أن تولى إيلون ماسك إدارة المنصة، زادت خطابات الكراهية ضد الأقليات والمنشورات اليمينية المتطرفة ونظريات المؤامرة بمعدل لا يصدق تحت ستار حرية التعبير".
واعتبر النادي أن منشورات المنصة تعادي السامية وتروج لنظريات المؤامرة.
وأوضح "لم يعد يتم فرض أي عقوبات على المنصة تقريبا. الخوارزميات والتحكم في المنصة غامضان تماما. كما يستغل إيلون ماسك المنصة كسلاح سياسي، كما شوهد مؤخرًا في الحملة الانتخابية الأميركية".
كما كشف بريمن، الذي انضم إلى تويتر عام 2008، أنه يأمل أن يتابع العديد من محبيه البالغ عددهم أكثر من 600 ألف شخص النادي على منصة "بلو سكاي"، وهي منصة ذات ميزات مماثلة لإكس. (سكاي نيوز عربية)
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