دياز يقود المغرب للفوز على ليسوتو

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سجل المغربي إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد الإسباني 3 أهداف (هاتريك) ليقود منتخب بلاده لفوز عريض على ضيفه ليسوتو بسباعية نظيفة، مساء الاثنين، على ملعب "وجدة الشرفي" في ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.وواصل "أسود الأطلس" سلسلة انتصاراته للمباراة السادسة تواليا بالمجموعة الثانية، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة، ليصبح المنتخب الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة في التصفيات رغم تأهله مباشرة باعتباره البلد المضيف للنهائيات، فيما تجمد رصيد ليسوتو عند 4 نقاط.وأحرز سباعية المغرب، إبراهيم دياز (هاتريك) في الدقائق 5 و15 و42، وسفيان رحيمي (هدفان) في الدقيقتين 37 و2+45 من ركلة جزاء، ويوسف النصيري 68، وإسماعيل الصيباري 70.ويعد هذا هو الفوز الأكبر في تاريخ المنتخب المغربي في تصفيات كأس أمم إفريقيا منذ عام 1979، عندما تغلب على المنتخب التوغولي بالنتيجة نفسها، كما أنه أول هاتريك لنجم ريال مدريد في مسيرته مع المغرب.وفي المجموعة نفسها، فاز المنتخب الغابوني بهدف على مضيفه منتخب إفريقيا الوسطى، سجله جيولور كانغا كاكو في الدقيقة 74 من ركلة جزاء.ورفع منتخب الغابون رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد جمهورية إفريقيا الوسطى عند 3 نقاط في المركز الرابع والأخير.وفي المجموعة الأولى، تلقى المنتخب التونسي هزيمته الثانية في التصفيات بسقوطه في عقر داره بملعب "حمادي العقربي" أمام ضيفه الغامبي بهدف سجله عبدولاي سيسيه في الدقيقة 17.وتجمد رصيد منتخب "نسور قرطاج" عند 10 نقاط ليتراجع للمركز الثاني بفارق نقطتين خلف جزر القمر التي تصدرت المجموعة بفوزها على مدغشقر بهدف، فيما رفع منتخب غامبيا رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث.