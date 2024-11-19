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رياضة
الأهلي المصري يطبق نظاما جديدا بخصوص التعاقدات
Lebanon 24
19-11-2024
|
10:22
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يطبق النادي الأهلي المصري نظاما جديدا يخص تجديد عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر خلال الفترة المقبلة وذلك وفق نظام فريق ليفربول الإنجليزي.
وقالت مصادر مطلعة أن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي يسعى لتطبيق نظام نادي ليفربول الإنجليزي مع اللاعبين الذين تخطت أعمارهم 30 عاما وتجديد عقودهم عاما بعام كما يفعل الآن نادي ليفربول مع النجم المصري محمد صلاح وغيره من اللاعبين.
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وكشفت تلك المصادر أن هناك اقتراحا داخل النادي الأهلي وتحديدا في ملف تجديد عقود كل من ياسر إبراهيم ورامي ربيعة ثنائي الفريق لمدة موسم واحد على أن يتم التجديد تلقائيا لموسم آخر حال المشاركة بنسبة 70% من المباريات وسيتم حسم هذا الأمر خلال الأسابيع المقبلة.
ويسعى الأهلي إلى اتباع سياسة التجديد لمدة موسم واحد فقط للاعبين الذين تتخطى أعمارهم 30 عاما، فيما يرغب اللاعبون بالتوقيع لموسمين على الأقل.
ويستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم إذ يرغب المارد الأحمر في مواصلة انتصاراته بالبطولة. (روسيا اليوم)
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