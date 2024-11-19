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رياضة
منتخب السعودية يتعرض لخسارة مفاجئة أمام إندونيسيا
Lebanon 24
19-11-2024
|
13:00
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تعرض المنتخب السعودي لهزيمة مفاجئة هي الأولى أمام مضيفه الإندونيسي بهدفين نظيفين، الثلاثاء، على ملعب "بونغ كارنو" بجاكرتا، في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 بالمجموعة الثالثة.
وتأزم موقف "الأخضر السعودي" في التصفيات بعد أن تجمد رصيده عند 6 نقاط ليتراجع للمركز للرابع بفارق الأهداف عن كل من أستراليا وإندونيسيا في المركزين الثاني والثالث والصين في المركز الخامس.
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سجل هدفي أصحاب الأرض مارسيلينو فيردينان لاعب في الدقيقتين 32 و57 ، وأنهى منتخب إندونيسيا المباراة بعشرة لاعبين لطرد جوستين هوبنر قبل دقيقة من النهاية.
وتعد هذه هي الخسارة الأولى للمدرب الجديد، الفرنسي هيرفي رينار مع الأخضر السعودي في ثاني مباراة له على رأس القيادة الفنية للفريق، بعد أن تعادل في مباراته الأولى مع أستراليا سلبيا.
وفي مباراة أخرى، عزز منتخب اليابان صدارته للمجموعة، بفوزه على مضيفه الصيني بثلاثة أهداف لهدف.
سجل أهداف منتخب "الساموراي" كوكو أوغاوا (هدفان)، وكو إيتاكورا 39، و6+45، و54، وسجل لين ليانجمينغ هدف الصين في الدقيقة 48.
ورفع منتخب اليابان رصيده إلى 16 نقطة في المركز الأول، بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه ليقترب بشدة من التأهل.
المصدر: الأناضول
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