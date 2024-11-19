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رياضة
بخمسة أهداف.. الإمارات أمطرت شباك قطر
Lebanon 24
19-11-2024
|
15:52
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حقق منتخب الإمارات فوزا كبيرا بخماسية نظيفة على نظيره القطري، الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة من مباريات المجموعة الآسيوية الأولى المؤهلة لكأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك.
فعلى ملعب هزاع بن زايد في العين، سجل فابيو دي ليما 4 أهداف "سوبر هاتريك" لصالح الإمارات في المباراة، 3 منها في الشوط الأول وهدف في الشوط الثاني، ليرفع رصيده من الأهداف في التصفيات إلى 6.
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وافتتح دي ليما التسجيل للأبيض الإماراتي في الدقيقة 4، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 45، وبعدها بلحظات نال لقب "هاتريك" بتسجيله الهدف الثالث من ضربة جزاء.
وفي الشوط الثاني تحصل منتخب الإمارات على ضربة جزاء جديدة ليحرز منها دي ليما رابع أهدافه في الدقيقة 56، ثم تكفل يحيي الغساني بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 74.
وسجل منتخب الإمارات فوزه الثالث مقابل تعادل وحيد وهزيمتين، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث، وتوقف رصيد العنابي القطري عند 7 نقاط في المركز الرابع بعد تلقيه الهزيمة الثالثة مقابل انتصارين وتعادل وحيد. (سكاي نيوز)
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