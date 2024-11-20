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رياضة

بعد 22 عاما.. نادال يودع ملاعب التنس بخسارة

Lebanon 24
20-11-2024 | 01:02
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كانت آخر مباراة لرفائيل نادال كمحترف هي خسارته 6-4، 6-4 أمام بوتيك فان دي زاندشولب المصنف 80 في كأس ديفيز، حيث تم إقصاء إسبانيا على يد هولندا يوم الثلاثاء.

وخسرت إسبانيا 2-1 في ربع نهائي البطولة الأخيرة لنادال بعد أكثر من 20 عاما في الملاعب و22 لقبا في البطولات الكبرى (غراند سلام).
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وقال نادال: "الحقيقة هي أنه لا أحد يريد أن يصل إلى هذه اللحظة".
وأضاف: "أنا لست متعبا من لعب التنس، لكن جسدي هو الذي لا يريد أن يلعب بعد الآن، لذا يجب أن أقبل الوضع".
وتابع: "بصراحة، أشعر بأنني محظوظ للغاية لأنني استطعت أن أحقق مسيرة من هوايتي، ولأنني لعبت لفترة أطول بكثير مما كنت أتخيل. يمكنني فقط أن أكون ممتنا للحياة ولكل الأشخاص الذين كانوا وراء نجاحي".

وبعد انتهاء المراسم، عانق نادال زملاءه في الفريق وغادر الملعب وهو يلوح بيديه ويحيي الجمهور للمرة الأخيرة.
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