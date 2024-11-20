مونتينيغرو يحقق أول فوز بدوري الأمم الأوروبية

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حقق منتخب مونتينيغرو أول فوز في دوري الأمم الأوروبية ضمن الجولة الختامية لمنافسات منتخبات المستوى الثاني على حساب نظيره التركي بنتيجة 3 أهداف لواحد.وسجل ثلاثية منتخب مونتينيغرو نيكولا كريستوفيتش "هاتريك" في الدقائق 29، 45، 72، فيما سجل هدف تركيا كنان يلديز نجم يوفنتوس الإيطالي في الدقيقة 37.وعقب المباراة تجمد رصيد المنتخب التركي عند 11 نقطة ليتراجع للمركز الثاني بالمجموعة الرابعة، وينتظر ملحق التأهل مع أحد أصحاب المركز الثالث من منتخبات المستوى الأول.في المقابل، حقق منتخب مونتينيغرو أول فوز في دوري المجموعات بعد تلقيه 5 هزائم متتالية ليحصد أول 3 نقاط متذيلا جدول الترتيب ويهبط إلى المستوى الثالث.وفي مباراة أخرى، حقق منتخب ويلز فوزا عريضا على ضيفه الأيسلندي بأربعة أهداف مقابل واحد، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة ويتأهل إلى المستوى الأول.تقدمت أيسلندا بهدف أندري جودجونسن في الدقيقة السابعة، قبل أن تقلب ويلز المباراة بفضل ثنائية ليام كولين وهدف لكل من هاري ويلسون وبيرنان جونسون في الدقائق 32 و54 و60 و79.وفي المجموعة الأولى، حسمت تشيكيا الصدارة بفوزها على ضيفتها جورجيا بهدفين لواحد.سجل ثنائية أصحاب الأرض بافيل سولك وآدم هلوزيك في الدقيقتين 3 و24 على الترتيب، فيما أحرز جيورج ميكوتادزه هدف جورجيا الوحيد عند الدقيقة 60.وتصدرت تشيكيا المجموعة برصيد 11 نقطة لتتأهل إلى المستوى الأول، بفارق 4 نقاط عن جورجيا صاحبة المركز الثاني.وفي منافسات المجموعة الثالثة لمنتخبات المستوى الأول، فرض منتخب المجر التعادل الإيجابي على ضيفه منتخب ألمانيا بهدف لمثله، تقدم فيليكس نميشا لمنتخب "المانشافت" في الدقيقة 76، وعادل دومينيك سوبوسلاي النتيجة للمجر في الدقيقة 9+90 من ركلة جزاء.بهذه النتيجة، ارتفع رصيد منتخب ألمانيا إلى النقطة 14 في المركز الأول، بينما ارتقى رصيد المجر عند النقطة 6 في المركز الثالث.وبالنتيجة نفسها، تعادل المنتخب الهولندي مع مضيفه البوسني، سجل بريان بروبي هدف "الطواحين" في الدقيقة 24، وتعادل إرميدين ديميروفيتش للبوسنة في الدقيقة 67.ورفع المنتخب الهولندي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، فيما رفع المنتخب البوسني رصيده إلى نقطتين متذيلا جدول الترتيب ليهبط إلى المستوى الثاني. (الأناضول)