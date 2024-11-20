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رياضة
مفاجأة تهزّ البرازيل.. هذه أصول فينيسيوس جونيور!
Lebanon 24
20-11-2024
|
08:19
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فاجأ الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، النجم فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني، بإطلاعه على جذوره الأصلية.
وعرفت مباراة البرازيل والأوروغواي التي ارك فيها "فيني" قبل بدايتها في الجولة الـ12 من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن قارة أميركا الجنوبية، مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن مُنح نجم ريال مدريد شهادة إثبات الحمض النووي "DNA" الخاصة به الذي تقدّم بطلبها في وقت سابق، من أجل معرفة جذوره الأصلية ومن أين تنحدر على وجه الدقة.
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وكانت المفاجأة صاعقة للجماهير البرازيلية الحاضرة في معقل "أرينا فونتي نوفا" قبل دقائق من انطلاق مواجهة "لا سيليسيتي"، والتي رأت نجمها الأول يستلم شهادة رسمية تفيد بإثبات جذوره التي تنحدر من أصول كاميرونية، وتحديدا من مجموعة "تيكار" العرقية.
وبعد معرفة نتائج اختبار الحمض النووي، قال فينيسيوس: "لم أكن أعرف ذلك، والآن أرى ذلك، لكنني سعيد جدا".
ويبلغ فينيسيوس من العمر 24 عاما، وبدأ اللعب بشكل رسمي مع منتخب البرازيل منذ 11 أيلول 2019، ومنذ ذلك الحين لعب 36 مباراة مسجلا 5 أهداف.
وأعلنت شركة البث العملاقة "نتفليكس" عن إصدار فيلم وثائقي جديد في عام 2025، لإلقاء نظرة متعمقة على حياة ومسيرة فينيسيوس، باعتبار صاحب الـ24 عاما أحد نجوم النخبة في أوروبا.
وستتيح المنصة للمشاهدين، معرفة الكثير من الأسرار التي دارت خلف الكواليس من حياة اللاعب البرازيلي، وكيفية شق طريقه من بلاده في ساو جونسالو، وصولا إلى رحلته الحالية في "سانتياغو برنابيو". (روسيا اليوم)
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