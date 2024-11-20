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رياضة
إنتر ميامي يفكر في التعاقد مع أسطورة برشلونة.. من هو؟
Lebanon 24
20-11-2024
|
10:42
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يبدو أن نادي إنتر ميامي الأميركي سيستعين بعنصر جديد من نجوم الجيل الذهبي لبرشلونة مطلع القرن الحالي، بعدما ضم ليونيل ميسي وجوردي ألبا وسيرخيو بوسكيتس ولويس سواريز.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن إنتر ميامي يفكر في التعاقد مع أسطورة ومدرب برشلونة السابق تشافي هيرنانديز، خلفًا للمدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو.
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ومن المتوقع أن تنتهي فترة مارتينو مع إنتر ميامي قريبًا، حيث سيتم إعلان رحيله هذا الأسبوع من قبل رئيس النادي خورخي ماس والمدير الرياضي راؤول سانليهي.
وأضافت الصحيفة الإسبانية: "قد يستمر النادي الأميركي في الاعتماد على صلاته الوثيقة ببرشلونة، إذ يأتي اسم تشافي على رأس المرشحين، إلى جانب المدرب الألباني سيلفينيو، ومدرب منتخب الأرجنتين تحت 20 سنة خافيير ماسكيرانو".
ويبدو من غير المحتمل أن يكون تشافي مهتمًا بوظيفة ميامي، حيث كان محور اهتمام مانشستر يونايتد وروما في الأشهر القليلة الماضية، ويبدو أنه مصمم على إكمال فترة راحة لمدة عام وقضاء بعض الوقت مع عائلته قبل اتخاذ خطوته التالية في عالم كرة القدم.
في المقابل، ذكرت صحيفة "ماركا" أنه "لا يوجد أي اتصال بين معسكر تشافي وإنتر ميامي، والمدرب الكتالوني أكثر اهتمامًا بفرصة كبيرة في كرة القدم الأوروبية". (جول)
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