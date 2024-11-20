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رياضة

ريال مدريد يحسم موقفه.. هل يرحل نجم منتخب المغرب عنه في الموسم المقبل؟

Lebanon 24
20-11-2024 | 14:00
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أشار تقرير صحفي الى أن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم لا يفكر في رحيل نجمه المغربي إبراهيم دياز، لاعب وسط الفريق، خلال الموسم الحالي.

وكتب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق انتقالات اللاعبين، عبر حسابه على منصة "اكس": "ريال مدريد لا يفكر في رحيل إبراهيم دياز.. الأمر غير وارد تماما".
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وأضاف رومانو: "من المتوقع أن يعقد ريال مدريد محادثات بشأن تمديد عقد إبراهيم دياز في نهاية الموسم".
 
وذكرت تقارير، في وقت سابق، أن نادي ميلان الإيطالي مصمم على ضم إبراهيم دياز للمرة الثالثة خلال الميركاتو الشتوي المقبل.
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