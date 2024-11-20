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رياضة
مشاجرة في "المول" بين لاعب معروف ورجل أمن... اليكم السبب وهكذا انتهت القضية
Lebanon 24
20-11-2024
|
15:49
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اصدرت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، اليوم الأربعاء، قرارها بشأن القضية المعروفة إعلاميا بـ"مشاجرة المول"، والمتهم فيها لاعب نادي الأهلي المصري إمام عاشور بالاعتداء على فرد أمن.
وقضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد بانقضاء الدعوى التي تتهم لاعب النادي الأهلي، إمام عاشور، بالاعتداء على فرد أمن بالتصالح، وإلغاء حكم حبسه 6 أشهر، الصادر ضده غيابيا، بحسب بوابة صحيفة الأهرام الحكومية المصرية.
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وأفادت بوابة الأهرام أن محامي فرد الأمن، علي فايز، أعلن تصالح عاشور مع موكله في جلسة ودية بمكتبه.
وقال المحامي عبر حسابه على منصة فيسبوك: "تمّ الصلح بين إمام عاشور وعبد الله مصطفى (فرد الأمن) بوجود والد اللاعب، وحصل عبد الله على حقه الأدبي وعلى التعويض اللازم".
يذكر ان إمام عاشور اتهم في تلك القضية بالاعتداء على فرد الأمن في مول بالشيخ زايد بسبب خطيبة اللاعب، التي تحفظ المجني عليه على المتحرشين بها حتى قدوم نجم الأهلي.
رياضة
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