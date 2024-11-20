Advertisement

رياضة

مشاجرة في "المول" بين لاعب معروف ورجل أمن... اليكم السبب وهكذا انتهت القضية

Lebanon 24
20-11-2024 | 15:49
A-
A+
Doc-P-1281361-638677401744782308.png
Doc-P-1281361-638677401744782308.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اصدرت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، اليوم الأربعاء، قرارها بشأن القضية المعروفة إعلاميا بـ"مشاجرة المول"، والمتهم فيها لاعب نادي الأهلي المصري إمام عاشور بالاعتداء على فرد أمن.


وقضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد بانقضاء الدعوى التي تتهم لاعب النادي الأهلي، إمام عاشور، بالاعتداء على فرد أمن بالتصالح، وإلغاء حكم حبسه 6 أشهر، الصادر ضده غيابيا، بحسب بوابة صحيفة الأهرام الحكومية المصرية.
Advertisement

وأفادت بوابة الأهرام أن محامي فرد الأمن، علي فايز، أعلن تصالح عاشور مع موكله في جلسة ودية بمكتبه.

وقال المحامي عبر حسابه على منصة فيسبوك: "تمّ الصلح بين إمام عاشور وعبد الله مصطفى (فرد الأمن) بوجود والد اللاعب، وحصل عبد الله على حقه الأدبي وعلى التعويض اللازم".  


يذكر ان إمام عاشور اتهم في تلك القضية بالاعتداء على فرد الأمن في مول بالشيخ زايد بسبب خطيبة اللاعب، التي تحفظ المجني عليه على المتحرشين بها حتى قدوم نجم الأهلي.
 

رياضة

منوعات

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2024-11-20
10:42 | 2024-11-20
08:19 | 2024-11-20
04:30 | 2024-11-20
03:14 | 2024-11-20
01:02 | 2024-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24