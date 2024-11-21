للمرة الخامسة.. إيطاليا بطلة كأس "بيلي جين كينغ" للتنس

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توّجت إيطاليا اليوم الأربعاء بلقب كأس بيلي جين كينغ للتنس بفوزها في النهائي على سلوفاكيا بانتصارين دون ردّ.أحرز منتخب إيطاليا الأربعاء كأس بيلي جين كينغ لمنتخبات السيدات في كرة المضرب بفوزه على نظيره منتخب سلوفاكيا 2-0 في المباراة النهائية في ملقة.وتغلبت الإيطالية جاسمين باوليني المصنفة رابعة عالميا على السلوفاكية ريبيكا سرامكوفا بسهولة 6-2 و6-1 بعد أن سبقتها مواطنتها لوتشيا برونزيتي بالفوز على فيكتوريا هرانكاكوفا 6-2 و6-4.واللقب هو الخامس لإيطاليا بعد أعوام 2006 و2009 و2010 و2013 علما بأنها تخطت اليابان في ربع النهائي وبولندا بقيادة نجمتها إيغا شفيونتيك في نصف النهائي.وكانت إيطاليا بلغت نهائي العام الماضي قبل أن تخسر أمام كندا. (بي إن سبورتس)