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رياضة

بعد سماع شعارات سياسية خلال مباراة رومانيا وكوسوفو.. هذا ما قرره الـ"يويفا"

Lebanon 24
21-11-2024 | 00:30
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن جملة من القرارات بعد توقّف مباراة رومانيا وكوسوفو ضمن دوري الأمم الأوروبية حيث قرّرت لجنة الانضباط بالـ"يويفا" خسارة منتخب كوسوفو (3-0) بسبب عدم استكمال المباراة بعدما سمع لاعبوه هتافات سياسية.
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كما تمّ تغريم اتحاد كوسوفو لكرة القدم بمبلغ قدره 6 آلاف يورو بسبب سلوك غير لائق ارتكبه الفريق.

وفي الجهة المقابلة تمّ تغريم الاتحاد الروماني لكرة القدم مبلغ 128 ألف يورو بعد عدّة اتهامات منها سلوك تمييزي وسلوك غير لائق من قبل الفريق وإشعال للألعاب المضيئة وغيرها.

وبذلك أصبح رصيد رومانيا 18 نقطة لتحجز بطاقة التأهل المباشر للمستوى الثاني. (بي إن سبورتس)
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