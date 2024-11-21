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رياضة

من خلال الأموال.. صفقة بارزة لريال مدريد يحاول اليونايتد الإستيلاء عليها!

Lebanon 24
21-11-2024 | 01:00
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يعمل نادي مانشستر يونايتد على إحباط خطة ريال مدريد لضمان صفقة بارزة، عبر إغراء لاعب براتب كبير، لضمان انتقاله إلى ملعب أولد ترافورد.

وارتبط الكندي ألفونسو ديفيز، ظهير بايرن ميونخ، بالانتقال إلى النادي الملكي بنهاية الموسم الماضي، حيث ينتهي عقده مع ناديه الألماني.
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ووفقا لقناة "تي إن تي سبورتس"، نقلا عن تقارير صحفية، فإن المان يونايتد يسعى بقوة للتعاقد مع ديفيز مجانا في صيف 2025.

وأفادت القناة بأن النادي الإنكليزي بصدد التقدم بعرض مالي أكبر من ذلك الذي قدمه ريال مدريد، يقضي بحصول ديفيز على راتب ضخم، لضمان قدومه إلى مسرح الأحلام.

يأتي ذلك في ظل أنباء تفيد بتوصل الريال لاتفاق مع الدولي الكندي على الانتقال لصفوفه فور نهاية عقده مع بطل ألمانيا.

رغم ذلك، نفى وكيل ديفيز هذه الأنباء مؤخرا، مؤكدا أن ديفيز يدرس جميع الخيارات المتاحة أمامه في سوق الانتقالات، بما فيها التجديد لبايرن ميونخ. (كووورة)
 
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