22
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
0
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
من خلال الأموال.. صفقة بارزة لريال مدريد يحاول اليونايتد الإستيلاء عليها!
Lebanon 24
21-11-2024
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعمل نادي مانشستر يونايتد على إحباط خطة ريال مدريد لضمان صفقة بارزة، عبر إغراء لاعب براتب كبير، لضمان انتقاله إلى ملعب أولد ترافورد.
وارتبط الكندي ألفونسو ديفيز، ظهير بايرن ميونخ، بالانتقال إلى النادي الملكي بنهاية الموسم الماضي، حيث ينتهي عقده مع ناديه الألماني.
Advertisement
ووفقا لقناة "تي إن تي سبورتس"، نقلا عن تقارير صحفية، فإن المان يونايتد يسعى بقوة للتعاقد مع ديفيز مجانا في صيف 2025.
وأفادت القناة بأن النادي الإنكليزي بصدد التقدم بعرض مالي أكبر من ذلك الذي قدمه ريال مدريد، يقضي بحصول ديفيز على راتب ضخم، لضمان قدومه إلى مسرح الأحلام.
يأتي ذلك في ظل أنباء تفيد بتوصل الريال لاتفاق مع الدولي الكندي على الانتقال لصفوفه فور نهاية عقده مع بطل ألمانيا.
رغم ذلك، نفى وكيل ديفيز هذه الأنباء مؤخرا، مؤكدا أن ديفيز يدرس جميع الخيارات المتاحة أمامه في سوق الانتقالات، بما فيها التجديد لبايرن ميونخ. (كووورة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لم تحضر عرض والده في الرياض.. انفصال ابن المصمم ايلي صعب عن خطيبته (صور)
Lebanon 24
لم تحضر عرض والده في الرياض.. انفصال ابن المصمم ايلي صعب عن خطيبته (صور)
04:16 | 2024-11-20
20/11/2024 04:16:45
Lebanon 24
Lebanon 24
حالة من الذعر...مواطنون شعروا باهتزازات قويّة وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
حالة من الذعر...مواطنون شعروا باهتزازات قويّة وهذا ما تبيّن
05:15 | 2024-11-20
20/11/2024 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كتلٌ قطبيّة شديدة البرودة... الأب إيلي خنيصر: هذا ما ينتظر لبنان يوم الأحد
Lebanon 24
كتلٌ قطبيّة شديدة البرودة... الأب إيلي خنيصر: هذا ما ينتظر لبنان يوم الأحد
10:33 | 2024-11-20
20/11/2024 10:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. إستشهاد مرافق نصرالله في جنوب لبنان
Lebanon 24
بالصورة.. إستشهاد مرافق نصرالله في جنوب لبنان
14:48 | 2024-11-20
20/11/2024 02:48:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو هوكشتاين داخل مقهى في بيروت... شاهدوا ما حصل معه
Lebanon 24
بالفيديو هوكشتاين داخل مقهى في بيروت... شاهدوا ما حصل معه
10:02 | 2024-11-20
20/11/2024 10:02:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
02:00 | 2024-11-21
قبل مباراة ليغانس.. أزمة تواجه أنشيلوتي
01:30 | 2024-11-21
الهلال رفض عرضين أوروبيين وتمسك بنجمه
00:30 | 2024-11-21
بعد سماع شعارات سياسية خلال مباراة رومانيا وكوسوفو.. هذا ما قرره الـ"يويفا"
00:30 | 2024-11-21
بالأرقام.. المغرب يتصدر قائمة أغلى المنتخبات الأفريقية
00:00 | 2024-11-21
للمرة الخامسة.. إيطاليا بطلة كأس "بيلي جين كينغ" للتنس
23:30 | 2024-11-20
نهاية أسطورية واستثنائية.. نادال يسدل الستار على رحلته التاريخية (فيديو)
فيديو
أكلت "كوارع" على الهواء من دون علمها.. شاهدوا ماذا حصل مع نادين نسيب نجيم في أحد البرامج (فيديو)
Lebanon 24
أكلت "كوارع" على الهواء من دون علمها.. شاهدوا ماذا حصل مع نادين نسيب نجيم في أحد البرامج (فيديو)
01:38 | 2024-11-21
21/11/2024 09:18:22
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل الحمام.. سيلفي لنادين نسيب نجيم بفستان من الموسلين وهذا ما كشفته عن طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
من داخل الحمام.. سيلفي لنادين نسيب نجيم بفستان من الموسلين وهذا ما كشفته عن طلاقها (فيديو)
00:36 | 2024-11-20
21/11/2024 09:18:22
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
Lebanon 24
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
23:20 | 2024-11-17
21/11/2024 09:18:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24