قبل مباراة ليغانس.. أزمة تواجه أنشيلوتي

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أفاد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، بأن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، لم يستقر على تشكيل فريقه لمواجهة ليغانيس.وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن تشكيل مباراة ليغانيس يبدو الأكثر غموضًا هذا الموسم، في ظل غياب لوكاس فاسكيز وداني كارفاخال ورودريغو جوس وإيدر ميليتاو وأوريلين تشواميني. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه المباراة هي الأولى بعد عودة اللاعبين من منتخباتهم الوطنية.وأشارت الصحيفة، إلى أن فيدي فالفيردي وفينيسيوس جونيور هم آخر من وصلا وسينضمان لتدريبات الفريق غدًا.وكان جود بيلينغهام ولوكا مودريتش قد انضما لتدريبات الفريق اليوم، لكن أنشيلوتي عليه أيضًا أن يفكر في حقيقة أنه بعد ثلاثة أيام من مباراة الدوري أمام ليغانيس، سيحل ضيفًا على ليفربول في آنفيلد بدوري الأبطال، بعد الهزيمة من ميلان في البرنابيو.وبناء على ذلك، سيكون أنشيلوتي مضطرًا لترقيع الفريق أمام ليغانيس، بعدد من اللاعبين الذين لا يشاركون بشكل أساسي مثل داني سيبايوس وإندريك وأردا جولر وإبراهيم دياز. (كووورة)