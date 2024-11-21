رونالدو يكشف: لهذه الأسباب أتيت إلى السعودية

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كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، عن الأسباب التي جعلته ينضم إلى الدوري السعودي للمحترفين.وقال رونالدو، عبر وثائقي الدوري السعودي: "زعموا أنني أتيت هنا من أجل المال وحسب، لكن ذلك كله لا يعنيني ما زلت مليئا بالحماس".وأوضح: "ما زلت أبدو في كامل لياقتي، طالما تشكك الناس في كريستيانو لكن دائما أنا مليء بالمفاجآت.. لذلك لا تستبقوا الأحداث".وأضاف الدون البرتغالي: "أنا هُنا من أجل الفوز، وجئت لحصد الألقاب وتحسين أداء النصر وتطوير إمكانيات الدوري السعودي، وتغيير الثقافة السائدة، أتوق إلى النجاح وتحقيق الأمجاد، هذا هو مرادي، هذا ما جاء بي إلى هنا".وتابع رونالدو: "لست رجلاً يهوى النصح، بل أفضل أن تكون أفعالي تجسيدا لمبادئي.. وانظر إلى ما حققته، ثم حكم عقلك وتجربتك واسلك طريقك الخاص". (كووورة)