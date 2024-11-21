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رياضة

اعتزال من نوع خاص.. ليبرون جيمس يفاجىء متابعيه على مواقع التواصل

Lebanon 24
21-11-2024 | 06:13
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في ظل اهتمام معظم اللاعبين بصفحاتهم على مواقع التواصل، فاجأ ليبرون جيمس أسطورة كرة السلة الأميركية متابعيه بقرار صادم خلال الساعات القليلة الماضية.
 
ونشر جيمس عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" إعلانه بمقاطعة وسائل التواصل الاجتماعي كلها، ويبدو أن الأمر بمثابة احتجاج، حيث أعاد أسطورة كرة السلة نشر رسالة لريتش كلايمان وكيل أعمال النجم كيفن دورانت، تنتقد التغطية الإعلامية لمنافسات دوري اللعبة الشعبية في الولايات المتحدة الأميركية.
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وكتب كلايمان على "إكس": "مع الكثير من الكراهية والسلبية في العالم اليوم، أشعر بالحيرة لاعتقاد بعض وسائل الإعلام الرياضية الوطنية أن أفضل طريقة لتغطية الأحداث الرياضية هي من خلال التعليقات السلبية.. أجد كل ذلك مضيعة للوقت".
وشارك فريق لوس أنجليس ليكرز ونجمه ليبرون المنشور مع إضافة تعليق "آمين".
 
وكتب بعدها ليبرون جيمس رسالة أخرى:" بعد أن قلت هذا، سأتوقف عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي.. اعتنوا بأنفسكم". (روسيا اليوم){
 
 

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