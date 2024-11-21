بالأرقام.. هالاند يهدد عرش الأسطورة رونالدو التاريخي

يمكن للنجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنكليزي، تحطيم الأرقام القياسية للأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لكرة القدم، وفق ما كشفه موقع "توك سبورت" البريطاني.

Advertisement

ويملك النجم المخضرم كريستيانو رونالدو (39 عاما) قائد نادي النصر السعودي، عدة أرقام قياسية من الصعب تحطيمها، أبرزها تربعه على عرش صدارة أفضل الهدافين في تاريخ دوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدفا، وأفضل في تاريخ الهدافين الدوليين، برصيد 135 هدفا.

كما تجاوز النجم البرتغالي "صاروخ ماديرا" حاجز الـ900 هدف وبدأ رحلة السعي للوصول إلى 1000 هدف في مسيرته كلها بشكل عام مع الاندية والمنتخب، قبل الاعتزال، ووصف نفسه بأنه هداف اللعبة التاريخي.



وأفاد النقرير أن إيرلينغ هالاند يمكنه كسر كل أرقام النجم كريستيانو رونالدو القياسية بناء على معدل الأهداف التي يسجلها المهاجم النرويجي المتألق محليا ودوليا، مقارنة بمعدل النجم البرتغالي.



وأصبح إيرلينغ هالاند أسرع لاعب يسجل 40 هدفا في دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، مما يجعل رقم رونالدو كهداف تاريخي للشامبيونز ليغ في خطر.



فقد وصل المهاجم النرويجي حتى الآن إلى 44 هدفا سجلها خلال 43 مباراة في دوري أبطال أوروبا أي بمعدل 1.02 هدف للمباراة الواحدة، مقابل معدل 0.76 هدف لرونالدو، الذي سجل 140 هدفا خلال 183 مباراة.



بينما سجل رونالدو أول 40 هدفا له في بطولة "التشامبيونز ليغ" بعد خوض 83 مباراة بمعدل 0.5 هدف للقاء الواحد.



وما يعزز قدرة هالاند على القيام بهذا الأمر على حسب الموقع تواجده في فريق مانشستر سيتي الذي يهيمن على الدوري الإنكليزي الممتاز في آخر 4 سنوات، والمتوج الموسم قبل الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا.



أما على الصعيد الدولي، فقد أحرز النجم النرويجي 38 هدفا خلال 39 مباراة دولي مع منتخب بلاده أي بمعدل 0.97 هدف في المواجهة الواحدة، في حين بلغت نسبة رونالدو 0.62 هدف في المباريات الدولية التي خاضها وعددها 217، أحرز فيها 135 هدفا.



ويختبر هالاند صاحب أفضل معدل للأهداف في المباريات الدولية في الوقت الحالي يليه البلجيكي روميلو لوكاكو صاحب معدل 0.71 هدف دولي في المباراة الواحدة.



ويمكن لإيرلينغ هالاند (24 عاما) أن يحطم أرقام الأسطورة كريستيانو رونالدو في حال الاستمرار في الملاعب لأطول فترة ممكنة مثل "صاروخ ماديرا" وعدم التعرض لإصابات تبعد عم الملاعب لفترات طويلة. (روسيا اليوم)